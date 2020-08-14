【高雄補選戰1】輔選陳其邁精銳盡出 綠拚越過韓國瑜障礙展現新民意
高雄市長補選投票明天登場，民進黨市長補選候選人陳其邁今天進行最後衝刺拜票，選前之夜，蔡英文總統將三度南下替陳其邁站台，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌也將現身催票。補選投票率向來不高，民進黨為了炒熱選情，以大選級高規格，傾全黨之力輔選，據了解，綠營對高雄選情審慎樂觀，目標是至少要跨過陳其邁上次落選的74萬多票門檻。
社群空戰 要催出「北漂族」投票
高雄市前市長韓國瑜遭罷免後，藍綠白候選人僅有兩個月時間備戰。選戰之初，民進黨即評估陳其邁選情樂觀，但衡量過去補選投票率大約只有三成，除鞏固綠營在高雄的基本盤，催出「北漂族」返鄉投票更是重要策略。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言