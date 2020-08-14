台海局勢到底多緊張？看清共軍演習動作下的真相

聯合報 / 記者程嘉文
中共陸軍73集團軍的俄製Mi-17直升機，在沂蒙山號登陸艦的甲板上空盤旋。圖／取自中國軍網
中共陸軍73集團軍的俄製Mi-17直升機，在沂蒙山號登陸艦的甲板上空盤旋。圖／取自中國軍網

中共解放軍東部戰區發言人張春暉大校13日表示，近日東部戰區出動兵力在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，並批評個別大國不斷向台獨勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重威脅台海和平穩定。中共不容忍台獨，不是新聞；台海當面的共軍進行演習，同樣不是新聞。軍方宣布在台海操演時，一併強調部隊戰備訓練，是為維護國家主權的必要行動，在華府與北京關係緊張，川普政府又刻意派衛生部長阿查爾來台訪問的當下，這番高度針對的發言，自然使得區域局勢升高。

解放軍沒明說 演練已舉行還是即將舉行？

中文比起其他重要語言，一大特色就是沒有時態，如果沒有將、已之類字詞作為輔助，不一定能分辨句子所述情況，到底是未來式或是完成式，但也提供講話者蓄意模糊的空間，讓外界難以確定，到底事情是已經發生，還是即將發生？

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