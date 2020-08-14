台海局勢到底多緊張？看清共軍演習動作下的真相

中央流行疫情指揮中心日前宣布，陸委會同意開放2歲到6歲的中國籍配偶子女來台，朝野對此褒貶不一。指揮官陳時中表示，滯陸的「小明們」之所以有各種不同的開放考量，是因有錯綜複雜的判斷；但針對未來入學，會與教育部來談，盡可能促成讓「小明」來台就學。新冠肺炎疫情延全球已超過半年，許多「小明」還在苦苦期盼返台。小明們的回台之路，為何如此坎坷？

2020-08-14 00:22