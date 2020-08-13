【基隆輕軌路5】自家人都不挺 綠委開首槍：火車不進基隆站就反對到底

蔡總統送給基隆人的「大禮」—基隆輕軌，確定讓台鐵讓路，未來火車不進基隆站，引發基隆市民強烈反彈。輕軌綜合規畫期末報告7月已完成，鐵道局提出的規畫版本，未將北宜高鐵、捷運民生汐止線影響考慮進去。原本支持興建基隆輕軌的民進黨立委蔡適應今天明確表態，該報告已「過時」應暫停，不管是輕軌或台鐵，只要火車不進基隆站，他就反對到底。

蔡適應開綠營首槍 基市府面對燙手山芋

根據交通部鐵道局規畫，基隆輕軌兩端分別是基隆旅運智慧大樓、南港車站。由於基隆端使用台鐵路權卻採輕軌，「火車不進基隆站」引發基隆通勤族和市民強烈反對。由於蔡適應被視為基隆市長林右昌的接班人，是下屆基隆市長的熱門人選，在輕軌與台鐵勢必只能二擇一的情況下，他開了綠營反對台鐵不進基隆站的第一槍，引發的政治效應勢必擴大，燙手山芋將回到基隆市政府手上。