【霸王條款1】銀行無限加班合法 工會質疑勞部「開門後不關門」

4月間新冠肺炎衝擊各行各業，為協助勞工度過難關，勞動部4月底開辦勞工低利紓困貸款100萬個名額，各家銀行被申貸勞工擠爆，很多銀行員加班趕工，勞動部認定紓困業務屬於勞基法「天災事變」範圍，可以適用「霸王條款」，也就是排除工時、加班上限、七休一等規定。銀行員工會批評勞動部濫用霸王條款，發文勞動部未來催債不得再適用，但疫情仍在，各部會還有紓困3.0，勞動部不敢說不，工會質疑「門開了後不關門」？

未來貸後繼續適用？勞部：無疫情就不適用

對於霸王條款何時關門？勞動部官員表示，因應疫情進行的紓困作業適用天災事變狀況，是根據民國87年函釋「事變」定義，其中包括「重大傳染病」，因此並未放寬適用範圍。目前各銀行仍在處理各部會的紓困作業，未來還有紓困3.0，何時結束要看疫情狀況。至於未來貸後處理能否繼續適用，「如果到時已無疫情，就不能適用」。