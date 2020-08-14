【霸王條款1】銀行無限加班合法 工會質疑勞部「開門後不關門」

聯合報 / 記者陳素玲
催收帳款不輕鬆，必要時，銀行員可能還要跑法院，本圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片
催收帳款不輕鬆，必要時，銀行員可能還要跑法院，本圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

4月間新冠肺炎衝擊各行各業，為協助勞工度過難關，勞動部4月底開辦勞工低利紓困貸款100萬個名額，各家銀行被申貸勞工擠爆，很多銀行員加班趕工，勞動部認定紓困業務屬於勞基法「天災事變」範圍，可以適用「霸王條款」，也就是排除工時、加班上限、七休一等規定。銀行員工會批評勞動部濫用霸王條款，發文勞動部未來催債不得再適用，但疫情仍在，各部會還有紓困3.0，勞動部不敢說不，工會質疑「門開了後不關門」？

未來貸後繼續適用？勞部：無疫情就不適用

對於霸王條款何時關門？勞動部官員表示，因應疫情進行的紓困作業適用天災事變狀況，是根據民國87年函釋「事變」定義，其中包括「重大傳染病」，因此並未放寬適用範圍。目前各銀行仍在處理各部會的紓困作業，未來還有紓困3.0，何時結束要看疫情狀況。至於未來貸後處理能否繼續適用，「如果到時已無疫情，就不能適用」。

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勞動部 加班費 疫情 新冠肺炎 疫情紓困

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【今日精摘】18歲完全成年／防假口罩3招自保

•行政院會今通過38項關於調降成年年齡的相關修法草案，將成年年齡由20歲下修為18歲，修法也統一將男女可結婚年齡定為18歲、訂婚年齡為17歲，相關修法將包裹式送立院審議。未來立院三讀通過後，18歲堪稱完全成年，可以自己買手機、結婚、租房子、申辦信用卡、行動支付，甚至擔任公司之發起人等。

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