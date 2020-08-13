【今日精摘】18歲完全成年／防假口罩3招自保

•行政院會今通過38項關於調降成年年齡的相關修法草案，將成年年齡由20歲下修為18歲，修法也統一將男女可結婚年齡定為18歲、訂婚年齡為17歲，相關修法將包裹式送立院審議。未來立院三讀通過後，18歲堪稱完全成年，可以自己買手機、結婚、租房子、申辦信用卡、行動支付，甚至擔任公司之發起人等。

•媒體報導「黨內人士」質疑羅智強將千萬募款經費用在將自己的「野台粉絲團」升級為帶狀網路政論節目，「千萬募款成為羅智強個人小金庫」。國民黨立法院黨團總召林為洲力挺羅智強，革實院跟政策會一樣，是國民黨中央黨部下屬單位，要使用任何經費、請領任何活動經費，都要經黨中央批核，因此，不存在個人想怎麼花就怎麼花的情況。