【修憲難題1】綠啟動修憲意見整合 面臨獨派、民團催生「新憲法」
蔡政府即將啟動修憲工程，據了解，府院黨及黨團近期將開始蒐集內外部意見，待討論後將提出黨版修憲提案。除了綠營的內部整合，民間團體對「新憲法」也有諸多想法，獨派大老辜寬敏近日再度登報催生新憲，推動「制憲」公投決心不變，青年團體也認為，這次修憲，民進黨不能迴避主權、制憲等敏感議題討論。
朝野都有共識廢考監、18歲公民權等
立法院下會期將成立修憲委員會，執政黨方面，包括總統府、民進黨政策會、立法院黨團籌組修憲平台，這個月開始，也將找專家學者舉行公聽會、座談會，討論修憲相關配套。據了解，除了朝野都有共識的18歲公民權，廢除考試院與監察院、政府體制與基本人權等都是修憲討論內容。
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