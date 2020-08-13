阿爾查都說發音有誤還有人硬拗 歷史上的一個口誤讓柏林圍牆倒下了

聯合報 / 記者陳洛薇周佑政
美國衛生部長阿查爾口誤把蔡總統講成習主席。圖／翻攝總統府直播
美國衛生部長阿查爾口誤把蔡總統講成習主席。圖／翻攝總統府直播

美國衛生部長阿查爾率團與蔡英文總統會面時，口誤稱蔡總統稱為「President Xi」，部分綠營人士認為阿查爾是講「presidency」，阿查爾接受媒體專訪時，承認當時他「意外發音失誤」，他很確定，蔡總統並未感到被冒犯，因為他當然無意冒犯。

總統府、綠營急護航 竟指鹿為馬

總統府發言人張惇涵在風波當下即出面表示，經確認，這純粹只是拼音與發音上的問題，阿查爾部長稱呼蔡總統是毫無疑義。府方人士還說，「我們可以理解極少部分政治立場不同的人的心情，但畢竟外交是所有國人的事，政黨對內競爭，但應該一致對外，台美關係升溫，是國人共同努力的成果，這種雞鳴狗盜的帶風向，只凸顯當事人的淺薄與無知。」涉外人士也痛批，難道國民黨及部分統媒還內建「習近平字典」，只要是S、Ｔ、Ｘ都自動翻譯成習嗎？

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阿查爾 柏林 台美關係

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