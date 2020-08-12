【招生浮濫2】英數全猜（B）上科大 倒向學科的統測生出什麼問題？
彰化師範大學公共事務與公民教育學系研究生許家瑋，中學、大學一路都是讀技職體系。他4年前考四技二專統測時，英文、數學直接放棄，答案全部猜「B」，最後兩科分別拿到32和28分。他說，高職的核心目標是訓練出有基礎技術能力的學生，但統測卻是考學科，考試制度矛盾讓有技術能力的學生，很可能成為「低分群」，用此檢視高職生程度是「用錯角度」。
統測國英數 不及格率逾7成
本報昨天獨家揭露，今年四技二專聯合登記分發，有考生只考一科、總分16分就錄取北部私立科大，也就是三科共同科目及兩科專業科目，即使缺考四科仍可取得參與登記校系的資格。比對今年統測共同科目分數統計，今年四技二專考生共有9萬5135人，共同科目三科不及格考生數占比，分別是國文約七成三、英文約七成七、數學更達八成。
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