曾披民眾黨袍選立委 敖博勝淡出因「感覺被用後即丟」

聯合報 / 記者蔡容喬
敖博勝（左一）是25年資深國民黨員，去年因批評韓國瑜被開除黨籍，他轉而代表民眾黨出征立委選戰，當時黨主席柯文哲（右一）與妻子陳佩琪（左二）陪同掃街拜票。圖／聯合報系資料照片
敖博勝（左一）是25年資深國民黨員，去年因批評韓國瑜被開除黨籍，他轉而代表民眾黨出征立委選戰，當時黨主席柯文哲（右一）與妻子陳佩琪（左二）陪同掃街拜票。圖／聯合報系資料照片

44歲的敖博勝曾是逾25年的國民黨資深黨員，去年他批評參選總統的韓國瑜而被開除黨籍，改披民眾黨戰袍出征選立委，看似轟轟烈烈展開從政生涯，但選後他卻與政壇保持距離，成了網媒的政治評論者，主因是打過這一仗後，「感覺被用後即丟，已不再與民眾黨有聯絡」。

18歲入國民黨 因批韓國瑜遭開除黨籍

敖博勝出身平凡眷村家庭，18歲就加入國民黨，從國會助理、擔任國民黨高雄智庫執行長、OpenKMT副秘書長、第19及20屆全黨代表等職，從幕僚到擔任黨職，嫻熟高雄地方政治生態，也以青壯輩資深黨員自居。他在政壇嶄露頭角，始於去年以黨代表身分上電視公開批評韓國瑜私生活，與前高雄縣長楊秋興同遭開除國民黨籍。

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