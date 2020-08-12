徐永明300萬「借款」扯出林佳龍、台數科 遺失的拼圖補齊了？
聯合報掌握檢調搜索時代力量前黨主席徐永明住家時，在保險箱找到300萬元現金，徐稱這筆錢是向「重量級部會首長」借的，還稱借款人「是我學長」，當天台灣數位光訊科技集團董事長廖紫岑也在場，辦案人員懷疑與與台數科向國家通訊傳播委員會（NCC）申請變更頻道審查有關。
周玉蔻節目點名 林佳龍、台數科否認
媒體人周玉蔻今天上午在廣播節目中，點名該首長就是交通部長林佳龍，此話一出連遭林佳龍、NCC及台數科紛紛發聲明駁斥，指相關說法都與事實不符。林佳龍一早就透過正式聲明，指媒體藉隱匿消息來源方式，影射他曾與徐永明有金錢往來，屬不實的傳聞及臆測，相關案情及偵查內容，林佳龍不清楚，須由檢方說明及釐清。
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