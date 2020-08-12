廢考監、18歲公民權…蔡修憲玩假的？這座大山難跨越

立法院下會期將成立修憲委員會，但朝野氣氛不佳，修憲門檻又極高，藍綠兩大黨內部都認為很難達成共識。中華民國自1947年正式行憲以來，歷經前總統李登輝及陳水扁時代，總共修憲7次。但到了前總統馬英九及蔡英文總統時代，朝野對修憲總是喊了又喊，卻沒有一次真的實現過，最關鍵因素其實是朝野各有盤算。 2015年立法院曾成立修憲委員會，當時正值馬英九執政末期，國民黨雖在國會占有絕對多數，仍無法憑一己之力修憲，但當時國民黨主張恢復閣揆同意權、不在籍投票及18歲公民權，與民進黨主張五權變三權（廢考監）、18歲公民權等交集不多，最後協商破局，總共30多個修憲草案也無疾而終。

2020-08-12 00:32