政院推「向海致敬」引爆水路之爭 漁民、潛客劍拔弩張
夏天是玩水的季節，但最近海上紛爭頻傳，龜山島「牛奶海」吸引眾多水上活動愛好者，但日前龍洞19艘漁船抗議潛水客占航道，另也傳出遊艇與賞鯨業者起衝突，還有人檢舉小艇衝撞鯨豚群，漁民、潛客劍拔弩張，漁船、遊艇也互不相讓。交通部長林佳龍曾說海上不會「塞車」，但實況是海上水路之爭再惡化下去，可能直接「撞車」。
繼「向山致敬」後，行政院今年進一步推出「向海致敬」，鼓勵人民親近海洋，作法包括打造全台近2000公里美麗海岸線全面清理海廢垃圾、開放岸邊與水上的遊憩活動等。正值暑假加上受新冠肺炎疫情衝擊，民眾出不了國，潛水、玩水的人特別多。
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