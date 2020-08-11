【招生浮濫1】只考1科16分就可上觀光系 私校只能比誰氣長

少子化對技專衝擊遠大於一般大學，本報調查發現，今年四技聯合登記分發，20個群類總缺額1萬1千多個，招生數掛零的科系達337系，單餐旅群就有37系招生「抱蛋」，今年錄取分數最低的校系是北部私立科大觀光事業系，統測最低錄取總分僅16分，該生只考一科，其他四科都缺考。

科大招生M型化趨勢「強者越強、弱者越弱」

「私校已進入少子化的冰河期，未來的考驗只會更加嚴峻。」全國私校工會理事長尤榮輝說，這是一場「比誰氣長」的飢餓遊戲。技職院校招生受少子化衝擊比一般大學大，尤其晚設校且位於偏鄉的私立科大受創最嚴重；科大招生有逐漸「M型化」的趨勢，「強者越強、弱者越弱」。