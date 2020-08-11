外交口誤好尷尬！習近平、布希…統統糗過
美國衛生部長阿查爾（Alex Azar）率團訪台，被視為台美關係更上一層樓。不過阿查爾昨於總統府與蔡英文總統會面，在發表談話時，疑似口誤稱她為「習總統」（President Xi），引發爭議。
口誤？讀音不對？該抗議？
根據美國在台協會（AIT）釋出的阿查爾致詞稿內容，明確寫著「謝謝，蔡總統今天歡迎我來台灣」 （Thank you, President Tsai [ts-eye], for welcoming me to Taiwan today）。不過，阿查爾致詞時，顯然將Tsai的讀音讀錯，網路上也有一派認為，由於阿查爾不熟悉Tsai的讀音，索性讀成「presidency」。
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