外交口誤好尷尬！習近平、布希…統統糗過

美國衛生部長阿查爾(Alex Azar)率團訪台,被視為台美關係更上一層樓。不過阿查爾昨於總統府與蔡英文總統會面,在發表談話時,疑似口誤稱她為「習總統」(President Xi),引發爭議。

口誤?讀音不對?該抗議?

根據美國在台協會(AIT)釋出的阿查爾致詞稿內容,明確寫著「謝謝,蔡總統今天歡迎我來台灣」 (Thank you, President Tsai [ts-eye], for welcoming me to Taiwan today)。不過,阿查爾致詞時,顯然將Tsai的讀音讀錯,網路上也有一派認為,由於阿查爾不熟悉Tsai的讀音,索性讀成「presidency」。