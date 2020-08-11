外交口誤好尷尬！習近平、布希…統統糗過

聯合報 / 記者陳熙文
蔡英文總統（右）接見美衛生部長阿查爾（左），阿查爾一時口誤，稱蔡為「習總統」。圖／總統府提供
蔡英文總統（右）接見美衛生部長阿查爾（左），阿查爾一時口誤，稱蔡為「習總統」。圖／總統府提供

美國衛生部長阿查爾（Alex Azar）率團訪台，被視為台美關係更上一層樓。不過阿查爾昨於總統府與蔡英文總統會面，在發表談話時，疑似口誤稱她為「習總統」（President Xi），引發爭議。

口誤？讀音不對？該抗議？

根據美國在台協會（AIT）釋出的阿查爾致詞稿內容，明確寫著「謝謝，蔡總統今天歡迎我來台灣」 （Thank you, President Tsai [ts-eye], for welcoming me to Taiwan today）。不過，阿查爾致詞時，顯然將Tsai的讀音讀錯，網路上也有一派認為，由於阿查爾不熟悉Tsai的讀音，索性讀成「presidency」。

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阿查爾 習近平 總統府發言人

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外交口誤好尷尬！習近平、布希…統統糗過

美國衛生部長阿查爾（Alex Azar）率團訪台，被視為台美關係更上一層樓。不過阿查爾昨於總統府與蔡英文總統會面，在發表談話時，疑似口誤稱她為「習總統」（President Xi），引發爭議。其實，談到國際關係就很容易會出錯，從習近平到布希甚至馬英九，大家都糗過…

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