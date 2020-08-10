【公幼荒難解1】少子化下仍搶破頭 「跨區就讀」讓都會區一位難求
各地私立幼兒園8月陸續開學，家長繳學費荷包大失血，大嘆台灣明明面臨少子女化危機，為什麼想抽中平價公幼比上大學還難？根據台北市統計發現，10年來公幼招生人數倍增，私幼名額甚至增加3.6倍，公幼名額依然缺很大，官員驚訝「哪來這麼多孩子？」原來不少新北、基隆、桃園等大台北生活圈的孩子跨區就讀，衝高幼教需求。
雙北都會區 公私幼招生量遠低於需求
根據統計，都會區幼教資源明顯不足。以台北市為例，2歲至5歲就讀幼幼班到大班的人數，約11萬餘人，但整體公私幼招生數僅6到7萬人；新北市2歲至5歲人口數約13萬餘人，幼教招生數也僅8、9萬人。台中市2歲至5歲人口數約11.3萬餘人，公私幼總招生數不到9萬人。
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