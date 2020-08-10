【公幼荒難解1】少子化下仍搶破頭 「跨區就讀」讓都會區一位難求

雖然大陸的新冠肺炎疫情趨緩，滯留大陸的陸配子女始終無法順利返台；目前已開放19個國家和地區境外生返台就學，陸生亦不在其中。雖然家屬和各界呼籲政府放行，但各單位均鐵板一塊。有律師表示願意為小明的家長和陸生免費打行政救濟，甚至不排除先進行假處理。不過律師也驚訝，最近和大陸配偶接觸才知，原來他們都沒有走完行政程序，無形增加行政救濟的難度。

2020-08-10 09:04