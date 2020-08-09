超失敗軍事偽裝！三芝飛彈指管站 更容易被敵偵測

疫情不只關住了親情、工作與學業，也關住了愛情，這涉及兩岸之間，也發生在台港之間。疫情讓一對已訂了婚期，即將結婚的戀人，遲遲無法結婚，甚至因辭去工作而生活無著，這群人開始組成群組想對外發聲，因為他們幾乎得不到媒體關注的眼神。香港女生張娜（化名）就是其中之一，2月訂機票要飛來台灣結婚，就在起飛前一天，被台灣疫情指揮中心的一道禁令，讓她一夕夢碎。

2020-08-09 17:55