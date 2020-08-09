超失敗軍事偽裝！三芝飛彈指管站 更容易被敵偵測
國軍近年在不對稱作戰指導下，雷厲風行要求國軍裝備與陣地的偽裝。海軍透過內政部營建署，在三芝新建「芝通營區」飛彈、艦船指管站，並且完成全營區偽裝，現在卻被爆料，指海軍疏於要求，營區採用的迷彩偽裝色調不但無法融入周邊景色，偽裝錯誤，且漆料完全無防制共軍各式雷達偵測、偵照及防近紅外線功能，違反「國防自主」政策，尤其建築只偽裝平面，承受衛星偵照的頂部竟然沒有偽裝，讓陣地位置更易遭到偵測。
對於被爆料，海軍司令部沒有回應。
失敗1：營區頂部沒偽裝
海軍飛彈指管站「港坪營區」原位在淡海新市鎮內，為配合淡海新市鎮開發，內政部營建署於1997年與國防部協議，以「代拆代建、先建後遷」，遷至三芝現址，全案過程間曾為營區電磁脈衝防護由誰主責，工程延宕近四年，去年終於落成啟用，全營區不但有最新偽裝，同時新建大型天線場，強化岸基指揮機構對海基飛彈載台長程指管功能。
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