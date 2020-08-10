律師要幫小明們打官司 訝異「竟沒人走完行政程序」

聯合報 / 記者李光儀
小明父母到處陳情，卻未得到一個讓小明可以回來的時間，7日下午將三度錢監察院陳情。圖／聯合報系資料照片
小明父母到處陳情，卻未得到一個讓小明可以回來的時間，7日下午將三度錢監察院陳情。圖／聯合報系資料照片

雖然大陸的新冠肺炎疫情趨緩，滯留大陸的陸配子女始終無法順利返台；目前已開放19個國家和地區境外生返台就學，陸生亦不在其中。雖然家屬和各界呼籲政府放行，但各單位均鐵板一塊。有律師表示願意為小明的家長和陸生免費打行政救濟，甚至不排除先進行假處理。不過律師也驚訝，最近和大陸配偶接觸才知，原來他們都沒有走完行政程序，無形增加行政救濟的難度。

協調會被拒門外 國民黨無施力點

由於入境受阻，不少陸配和大陸境外生都找上國民黨陳情。國民黨人士說，在目前情勢下，國民黨說什麼，民進黨政府都聽不進去，一切都是政治考量；上周一場協調會，國民黨甚至被拒於門外，只有立委和助理可以參加。在此情況下，除非等民進黨改變政策，否則國民黨可以施力的地方不多。

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陸配 疫情 衛福部

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