宜蘭想分400億花東基金 花木蘭連線因錢傷感情又尷尬？

宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴競選縣長時，結成「花木蘭連線」，三人互相拉抬順利當選，林姿妙最近拜會立法院院長游錫堃，希望修法讓宜蘭加入花東地區發展條例，行政院東辦執行長洪宗楷說，宜蘭怎麼看也不弱勢，怎麼好意思也列入偏遠地區。談錢傷感情，花木蘭要不要連線都尷尬。

縣議員黃定和 最先拋宜納花東條例

把宜蘭納入花東地區發展條例，最早是無黨籍宜蘭縣立委候選人黃定和，去年底提出的政見，他指出，宜蘭在東台灣，也在北區的範圍，夾在中間，導致什麼資源都難以爭取到，他要求將條例中永續發展基金的金額從400億提升至800億，以照顧宜蘭人。