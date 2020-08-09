宜蘭想分400億花東基金 花木蘭連線因錢傷感情又尷尬？

聯合報 / 記者吳淑君
去年6月，宜蘭縣長林姿妙（左）、花蓮縣長徐榛蔚（中）與台東縣長饒慶鈴（右）共同宣布啟動「花木蘭聯盟」。圖／花蓮縣政府提供
去年6月，宜蘭縣長林姿妙（左）、花蓮縣長徐榛蔚（中）與台東縣長饒慶鈴（右）共同宣布啟動「花木蘭聯盟」。圖／花蓮縣政府提供

宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴競選縣長時，結成「花木蘭連線」，三人互相拉抬順利當選，林姿妙最近拜會立法院院長游錫堃，希望修法讓宜蘭加入花東地區發展條例，行政院東辦執行長洪宗楷說，宜蘭怎麼看也不弱勢，怎麼好意思也列入偏遠地區。談錢傷感情，花木蘭要不要連線都尷尬。

縣議員黃定和 最先拋宜納花東條例

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林姿妙 游錫堃 台東 立法院

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