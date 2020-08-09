【最遠的距離5】飛來台灣結婚前一天遇疫情 禁令斷了幸福夢
疫情不只關住了親情、工作與學業，也關住了愛情，這涉及兩岸之間，也發生在台港之間。疫情讓一對已訂了婚期，即將結婚的戀人，遲遲無法結婚，甚至因辭去工作而生活無著，這群人開始組成群組想對外發聲，因為他們幾乎得不到媒體關注的眼神。香港女生張娜（化名）就是其中之一，2月訂機票要飛來台灣結婚，就在起飛前一天，被台灣疫情指揮中心的一道禁令，讓她一夕夢碎。
香港甜點店員 辭工作計畫嫁來台灣
張娜不像之前報導過的Susanna，Susanna是高薪的工程師，張娜只是一個法國甜品店的店員，一個月薪水兩萬元港幣。為了結婚，她辭了工作，這幾個月下來生活也更加艱困。
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