統獨象徵人物同時凋落 夏潮會長：統一前景並不悲觀

統派的兩枝健筆—毛鑄倫與王曉波一前一後隔了約莫只有一天，都以七十餘歲逝世，兩天後作為台獨教父的前總統李登輝也撒手人寰，統獨的象徵人物同時離世，像是時代準備走向一個新的路程的暗示。作為統派陣地的夏潮聯合會，會長陳福裕說，台灣的命運一向不是受到內部矛盾的左右，是受外部格局的支配，統派雖在內部式微，但統一的前景並不悲觀。

失去兩枝健筆 陳福裕：統一思潮仍會浮現

毛鑄倫、王曉波曾各自擔任過中國統一聯盟主席、副主席，王曉波的名氣在一般人的認知中遠大於毛，但兩人都是夏潮聯合會所創辦的海峽評論雜誌主筆，王是總編輯兼總主筆，毛是副總編輯。失去了兩枝筆後的統派，陳福裕不擔憂，他認為台灣將隨著客觀環境的變化，重新浮現統一的思潮，如果台灣不能認清現實，可能變成一個僑鄉化的邊陲。