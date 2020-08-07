陸生返台政策急轉彎 學生批太針對「原來仇恨這麼深」

陸生返台急轉彎，教育部宣布境外舊生全數可返台就學後，遭陸委會一通電話攔下，將陸生排除在外。陸委會說明的考量中，有一項即為陸方設置障礙，無法返台繼續碩士學業的陸生趙一寒（化名），是政策逆轉的受害者之一。她說，陸委會說詞全是謊言，她從來沒想過，台灣竟直接以政治因素不讓他們回來，原來台灣對中國的仇恨，比她以為的還要深。

2020-08-07 18:15