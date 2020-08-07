陸生返台政策急轉彎 學生批太針對「原來仇恨這麼深」
陸生返台急轉彎，教育部宣布境外舊生全數可返台就學後，遭陸委會一通電話攔下，將陸生排除在外。陸委會說明的考量中，有一項即為陸方設置障礙，無法返台繼續碩士學業的陸生趙一寒（化名），是政策逆轉的受害者之一。她說，陸委會說詞全是謊言，她從來沒想過，台灣竟直接以政治因素不讓他們回來，原來台灣對中國的仇恨，比她以為的還要深。
博三以上、學分都修完 他將來台完成學位
另一名在中部念博士的陸生李明（化名）因符合教育部開放境外應屆畢業生來台的資格，即將返台。他隔海受訪說，他的大通證剛好到期，申請續簽今早剛接獲告知已批准可以領取，前後只花五個工作天，非常順利。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言