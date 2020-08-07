美衛生部長訪台後下一步是美艦入台？ 學者認為機率很小

美中對抗不斷升高，美國派衛生部長阿查爾9日訪台，終於實踐了2018年初簽署生效的「台灣旅行法」派遣高層官員訪台的條款。美國總統川普是否在選前繼續升級挑釁北京的舉措，依據2018年的國防授權法案中國會的建議方案，下一步讓美國軍艦訪台？國防部前副部長林中斌認為不太可能，因為中共的導彈會讓美國有所忌憚；淡江戰略所副教授黃介正則認為，這確是美國工具箱裡的一個選項，但美國還有其他工具可以用。

林中斌說，很諷刺地，川普政府最近對中戰略思維來源，可能都出自於他的對手、前副總統拜登的一位前政策幕僚埃利．瑞特納（Ely Ratner）。美國務卿龐培歐7月23日發表演說，說過去50年美國的對華政策都是浪費時間、一事無成，必須改變，整篇的思維都源自於瑞特納與前助理國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）2018年3月共同在「外交事務」雜誌發表的一篇文章「The China Reckoning」，意思是跟中國算總帳。而美國兩航母7月6日在南海演習，與解放軍軍演針鋒相對，其思維的源頭也是同樣可以追溯到瑞特納2017年在「外交事務」的另一篇文章。