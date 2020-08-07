美衛生部長訪台後下一步是美艦入台？ 學者認為機率很小

聯合報 / 記者黃國樑
美國派衛生部長阿查爾（後）9日訪台，美國總統川普（前）是否下一步讓美國軍艦訪台？國防部前副部長林中斌認為不太可能。路透
美國派衛生部長阿查爾（後）9日訪台，美國總統川普（前）是否下一步讓美國軍艦訪台？國防部前副部長林中斌認為不太可能。路透

美中對抗不斷升高，美國派衛生部長阿查爾9日訪台，終於實踐了2018年初簽署生效的「台灣旅行法」派遣高層官員訪台的條款。美國總統川普是否在選前繼續升級挑釁北京的舉措，依據2018年的國防授權法案中國會的建議方案，下一步讓美國軍艦訪台？國防部前副部長林中斌認為不太可能，因為中共的導彈會讓美國有所忌憚；淡江戰略所副教授黃介正則認為，這確是美國工具箱裡的一個選項，但美國還有其他工具可以用。

林中斌說，很諷刺地，川普政府最近對中戰略思維來源，可能都出自於他的對手、前副總統拜登的一位前政策幕僚埃利．瑞特納（Ely Ratner）。美國務卿龐培歐7月23日發表演說，說過去50年美國的對華政策都是浪費時間、一事無成，必須改變，整篇的思維都源自於瑞特納與前助理國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）2018年3月共同在「外交事務」雜誌發表的一篇文章「The China Reckoning」，意思是跟中國算總帳。而美國兩航母7月6日在南海演習，與解放軍軍演針鋒相對，其思維的源頭也是同樣可以追溯到瑞特納2017年在「外交事務」的另一篇文章。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

川普 軍艦 北京

相關新聞

【立委變利委4】監院調查報告 立委「關切」SOGO案紀錄全都露

太流前董事長李恆隆為了奪回SOGO經營權，涉嫌行賄多名立委施壓經濟部，多人在調查後遭收押震驚政商界。李恆隆曾向監察院陳情，但監院調查出爐後，遭李怒批「睜眼瞎說」，還說經濟部若還是裝睡不醒，自己會把這起「台灣最大舞弊案」抖出來；一年後李卻和立委一起被收押，當初監院調查報告中，經濟部對此案處置方式、立委「關切」紀錄全都露。

侯友宜喊普篩、檢疫14天 挑戰陳時中背後有群醫療智囊

新北市長侯友宜3月以來針對疫情變化持續向中央喊話，最近比利時工程師確診疑慮再現，侯再主張要對入境者全面普篩搭配居家檢疫14天，還強調他已一講再講，「再不做，恐怕會來不及」。據悉，侯友宜背後的確有個醫療公衛團隊，為他分析疫情與因應作為，市府核心幕僚則評估時機由侯向中央喊話。

美衛生部長訪台後下一步是美艦入台？ 學者認為機率很小

美中對抗不斷升高，美國派衛生部長阿查爾9日訪台，終於實踐了2018年初簽署生效的「台灣旅行法」派遣高層官員訪台的條款。美國總統川普是否在選前繼續升級挑釁北京的舉措，依據2018年的國防授權法案中國會的建議方案，下一步讓美國軍艦訪台？國防部前副部長林中斌認為不太可能，因為中共的導彈會讓美國有所忌憚；淡江戰略所副教授黃介正則認為，這確是美國工具箱裡的一個選項，但美國還有其他工具可以用。

中醫鉛毒案越滾越大 自費藥粉「不明成分」後的龐大利益

台中市盛唐中醫診所鉛中毒案越滾越大，受害者越來越多，今又查出另一家九福中醫診所病患也被驗出體內重金屬超標，全案檢調已介入調查。醫藥界表示，台灣早就禁用硃砂，為何有中醫師誤用？此案凸顯中醫藥自費市場商機龐大，許多人願意服用昂貴的自費藥粉，卻不清楚內容物為何，養生不成反傷身。

【今日精摘】澎恰恰破產欠債上億／新增1例入境仍不全篩

大逆轉！昨一名自台返港的香港籍女性確診新冠肺炎，指揮中心今表示，該個案其實是50多歲台籍女子，在台期間都在北部活動，正了解其接觸者。

【立委變利委3】蘇震清政商關係密切又很敢 綠營早預料不意外

7月底蔡英文總統在民進黨全代會上告誡黨內，要用行動證明，全面執政必定腐化的劇本不會成真。言猶在耳，總統府前秘書長蘇嘉全與侄子立委蘇震清，在全代會隔天就被爆出印尼考察行疑似謀私利，如今蘇震清更因SOGO公司經營權之爭收賄案遭羈押。知情人士表示，蘇家勤於耕耘政治，很敢爭取資源、選民服務口碑好，但也因此政商關係複雜，惹出不少爭議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。