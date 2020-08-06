中醫鉛毒案越滾越大 自費藥粉「不明成分」後的龐大利益

台中市盛唐中醫診所鉛中毒案越滾越大，受害者越來越多，今又查出另一家九福中醫診所病患也被驗出體內重金屬超標，全案檢調已介入調查。醫藥界表示，台灣早就禁用硃砂，為何有中醫師誤用？此案凸顯中醫藥自費市場商機龐大，許多人願意服用昂貴的自費藥粉，卻不清楚內容物為何，養生不成反傷身。

台中前議長之子 控全家花百萬元卻中毒

揭露此案的台中市議員張彥彤，父親是台中市前議長張宏年，一家連同母親、姊姊4人都服用盛唐中醫診所的自費藥粉，全家都鉛中毒超標，他今天控告盛唐院長呂世明涉犯殺人罪。據張彥彤說，5年前他的父親先服用呂的藥粉，後來全家為了調養身體，都成為呂的病人，每兩周拿一次藥，多年來花費超過百萬元以上。