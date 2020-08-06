【立委變利委3】蘇震清政商關係密切又很敢 綠營早預料不意外

7月底蔡英文總統在民進黨全代會上告誡黨內，要用行動證明，全面執政必定腐化的劇本不會成真。言猶在耳，總統府前秘書長蘇嘉全與侄子立委蘇震清，在全代會隔天就被爆出印尼考察行疑似謀私利，如今蘇震清更因SOGO公司經營權之爭收賄案遭羈押。知情人士表示，蘇家勤於耕耘政治，很敢爭取資源、選民服務口碑好，但也因此政商關係複雜，惹出不少爭議。

「蘇震清長期以來在搞什麼，大家都知道」

去年大選期間，原本有機會被列入民進黨不分區立委名單的蘇震清，因遭媒體爆料涉入上市公司誠美材掏空案，時任民進黨主席卓榮泰與秘書長羅文嘉考量恐傷害黨形象，擋下蘇震清的不分區提名。據了解，當時還曾有黨內人士直言，「蘇震清長期以來在搞什麼，大家都知道」。