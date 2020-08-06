台美防疫合作無成 台灣只淪為「工具人」？

聯合報 / 記者李光儀
本土疫苗研發進度落後，立委蔣萬安表示，衛福部應該考慮放寬補助標準，先讓有一定進度的研發單位領到研發經費，圖為行政院長蘇貞昌參訪國光生技公司。圖／行政院提供
本土疫苗研發進度落後，立委蔣萬安表示，衛福部應該考慮放寬補助標準，先讓有一定進度的研發單位領到研發經費，圖為行政院長蘇貞昌參訪國光生技公司。圖／行政院提供

美國衛生部長阿札爾今天訪台，台美曾於3月簽訂「防疫夥伴關係聯合聲明」，在本土疫苗研發嚴重落後下，美方是否會兌現承諾，協助台灣優先取得疫苗備受關注。不過國民黨立委蔣萬安向外交部索取相關資料顯示，聲明簽署以來都是台灣單方面協助美方，美方並未協助台灣在授權生產、優先購買疫苗上有具體回饋。尤其新冠肺炎藥物瑞德西韋，蔣萬安批評，從近日傳出台灣庫存告罄看出，台灣簡直被美方當「工具人」，呼籲外交部應該要加倍努力。

美台防疫聲明 疫苗合作也在其中

根據今年3月18日簽署的台美防疫夥伴關係聯合聲明，台美合作的重點包括快篩試劑研發、疫苗研究生產、藥品研究生產、追蹤接觸者相關技術與科技、舉行科學家與專家聯合會議，以及防疫醫療用品及設備的合作交流等六大項。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

疫苗 衛福部 蔣萬安 新冠肺炎 台美關係

相關新聞

台灣人愈活愈久 拉近城鄉差距 迎來死亡交叉

內政部昨天公布「108年簡易生命表」，國人的平均壽命為80.9歲，其中男性77.7歲、女性84.2歲，皆創歷年新高，且與...

台美防疫合作無成 台灣只淪為「工具人」？

美國衛生部長阿札爾今天訪台，台美曾於3月簽訂「防疫夥伴關係聯合聲明」，在本土疫苗研發嚴重落後下，美方是否會兌現承諾，協助台灣優先取得疫苗備受關注。不過國民黨立委蔣萬安向外交部索取相關資料顯示，聲明簽署以來都是台灣單方面協助美方，美方並未協助台灣在授權生產、優先購買疫苗上有具體回饋。尤其新冠肺炎藥物瑞德西韋，蔣萬安批評，從近日傳出台灣庫存告罄看出，台灣簡直被美方當「工具人」，呼籲外交部應該要加倍努力。

一句話又掀口罩搶購潮 藥局捧現金也訂不到貨

台灣6月展開防疫新生活後，買口罩人潮大減，不少藥局累積大量實名制口罩，隨著近日新冠肺炎疫情再升溫，甚至出現三名感染源不明的弱陽性個案，前副總統陳建仁日前幾句話「一定會有第二波疫情、建議備妥三個月的口罩存量」，搶購口罩人潮再現，但受口罩外銷排擠，不少藥局捧著現金也訂不到貨。

【立委變利委2】SOGO條款激辯 涉弊立委力挺李恆隆發言曝光

SOGO經營權之爭，爆出多名立委涉嫌收賄被收押，檢調查出太流前董事長李恆隆，狂撒1.6億元涉嫌行賄民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟、陳超明及時代力量立委徐永明等人，風暴愈捲愈大。涉案立委當初在立法院經濟委員會初審、立法院長蘇嘉全主持朝野協商時，皆發言要求《公司法》溯及既往，主張的修法方向明顯對SOGO最大股東、遠東集團董事長徐旭東不利，力挺李恆隆的立場相當明顯。

【今日精摘】徐永明退時力止血／黎巴嫩大爆炸成煉獄

黎巴嫩首都貝魯特市中心附近港區一處存放2750噸硝酸銨的倉庫大爆炸，大火景象有如世界末日，已知造成100死、超過4000人受傷。

【研所幼兒園化2】碩士班錄取率百分百 教授：淪「高教之癌」

近年大學考試分發錄取率幾乎都在九成以上，私立大學碩士班錄取率甚至100%，高等教育已從早年菁英教育轉為普及教育，只要繳得起學費，幾乎不怕沒大學或研究所念。有大學教授表示，幾近百分百錄取率是高教之癌，建議削減高教供給量，才有機會重拾品質。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。