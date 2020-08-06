台美防疫合作無成 台灣只淪為「工具人」？
美國衛生部長阿札爾今天訪台，台美曾於3月簽訂「防疫夥伴關係聯合聲明」，在本土疫苗研發嚴重落後下，美方是否會兌現承諾，協助台灣優先取得疫苗備受關注。不過國民黨立委蔣萬安向外交部索取相關資料顯示，聲明簽署以來都是台灣單方面協助美方，美方並未協助台灣在授權生產、優先購買疫苗上有具體回饋。尤其新冠肺炎藥物瑞德西韋，蔣萬安批評，從近日傳出台灣庫存告罄看出，台灣簡直被美方當「工具人」，呼籲外交部應該要加倍努力。
美台防疫聲明 疫苗合作也在其中
根據今年3月18日簽署的台美防疫夥伴關係聯合聲明，台美合作的重點包括快篩試劑研發、疫苗研究生產、藥品研究生產、追蹤接觸者相關技術與科技、舉行科學家與專家聯合會議，以及防疫醫療用品及設備的合作交流等六大項。
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