【研所幼兒園化2】碩士班錄取率百分百 教授：淪「高教之癌」

立委涉嫌收賄案，檢方聲押十人。台北地方法院昨天裁定立委蘇震清、廖國棟、陳超明及被告余學洋、丁復華、李恆隆、郭克銘羈押禁見；前立委徐永明則獲80萬元交保。三位立委遭羈押，是國會全面改選後首見，同案被押的立委助理和辦公室主任，也再度外界好奇，國會助理的工作項目究竟為何。

2020-08-05 00:42