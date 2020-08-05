【研所幼兒園化2】碩士班錄取率百分百 教授：淪「高教之癌」

聯合報 / 記者馮靖惠
律師杜家駒指出，現在很多大學畢業生找不到好的工作，有了「拿個碩士會不會好一點？」的想法。圖／聯合報系資料照片
律師杜家駒指出，現在很多大學畢業生找不到好的工作，有了「拿個碩士會不會好一點？」的想法。圖／聯合報系資料照片

近年大學考試分發錄取率幾乎都在九成以上，私立大學碩士班錄取率甚至100%，高等教育已從早年菁英教育轉為普及教育，只要繳得起學費，幾乎不怕沒大學或研究所念。有大學教授表示，幾近百分百錄取率是高教之癌，建議削減高教供給量，才有機會重拾品質。

台灣接受高教比率 超越日、韓、美、加

民國75年，台灣有105所大專校院，且當時還有不少是專科學校；如今大學激增至150多校，許多專科都改制大學；大考錄取率也從早期二、三成，近年大幅提高為九成多。根據教育部2019年統計，我國25至34歲人口接受高等教育比率近七成，高過日、韓、美、加等國，更是德國（31%）兩倍多。

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