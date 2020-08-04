李大維臨危授命接掌府秘 蔡英文能壓抑派系躁動？

聯合報 / 記者周佑政
蔡英文總統宣布海基會董事長李大維接任總統府秘書長，被解讀是想壓抑黨內各派系的躁動。記者黃義書／攝影
蔡英文總統宣布海基會董事長李大維接任總統府秘書長，被解讀是想壓抑黨內各派系的躁動。記者黃義書／攝影

總統府秘書長蘇嘉全請辭不到一天，蔡英文總統便火速拍板由海基會董事長李大維接任，黨政高層強調，這項人事案的考量是，「不讓執政團隊陷入被刻意操作的派系糾紛」。綠營人士表示，蔡總統這次快速果斷地任命李大維，當然是想壓抑黨內各派系的躁動，但蔡總統的任期還有三年多，如此重要的職務，黨內各勢力恐不會放棄爭奪。

蔡總統提民進黨「腐化劇本」已在示警？

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蘇嘉全 李大維 民進黨 蘇震清 蔡英文

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