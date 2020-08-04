李大維臨危授命接掌府秘 蔡英文能壓抑派系躁動？

總統府秘書長蘇嘉全請辭不到一天，蔡英文總統便火速拍板由海基會董事長李大維接任，黨政高層強調，這項人事案的考量是，「不讓執政團隊陷入被刻意操作的派系糾紛」。綠營人士表示，蔡總統這次快速果斷地任命李大維，當然是想壓抑黨內各派系的躁動，但蔡總統的任期還有三年多，如此重要的職務，黨內各勢力恐不會放棄爭奪。

蔡總統提民進黨「腐化劇本」已在示警？

不過兩個多星期前，蔡總統在回任民進黨主席後的首次黨全代會上表示，社會上有些人，用全面執政必定腐化寫劇本，對民進黨的未來大做文章，「我們務必時時刻刻提醒自己，用行動來證明，這個劇本不會成真」。當時黨內就有人解讀，蔡可能是對蘇家近期引發的爭議有感而發與示警。