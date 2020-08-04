【立委變利委1】經濟委員會油水多 究竟多少暗盤交易

聯合報 / 記者陳洛薇
經濟委員會召委搶破頭，因為召委有排案權，可以安排自己想過的法案先審查，還有要求各部會首長列席備詢的大權。圖／聯合報系資料照片
經濟委員會召委搶破頭，因為召委有排案權，可以安排自己想過的法案先審查，還有要求各部會首長列席備詢的大權。圖／聯合報系資料照片

立法院多名立委被控收賄介入SOGO經營權之爭，包括蘇震清廖國棟徐永明陳超明都是立法院經濟委員會的委員，太流前董事長李恆隆涉嫌行賄立委，確實都「打點到重點」，因為經濟委員會這幾人不僅長期在經濟委員會，廖國棟、蘇震清、陳超明還當召委，掌握法案生殺大權。這起收賄案震驚政壇，更揭開了立委如何利用職權，從立委成為「利」委，撈進多少油水的秘密。

檢調調查涉案立委，認定他們涉嫌收賄，2013年起迄今，蘇震清涉嫌收賄2千萬元、廖國棟800萬元、陳超明600萬元、徐永明200萬元、前立委陳唐山50萬元，但五人均否認收賄。其中，除了陳唐山在立法院時長期在國防外交委員會，另四人都在經濟委員會。

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民進黨 立法院 蘇震清 廖國棟 徐永明 陳超明

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