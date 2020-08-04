【兩岸密使2】互稱官銜喬多年 一聲「主委」搞得像是要告白

王毅與賴幸媛能否互訪，不只是意願的問題，兩岸的官銜與兩岸的衙門如何稱呼，一直是雙方最為困擾的難題，特別是對岸既不承認中華民國，對於我方官員與機關的稱呼也就有了「難言之隱」。充當賴幸媛與王毅的祕密管道的施威全與國台辦某局長級官員的這層管道，仍取得了重大進展，在賴幸媛任期的末期，終於讓海協會長陳雲林在第八次江陳會談期間，與賴幸媛晤面的正式場合中，稱她為「賴主委」。

與陸協商都在晚餐後 派車送往神秘地點

《協商總在晚餐後──賴幸媛與王毅的祕密管道》新書中，施威全提及，他到大陸與對口官員的碰面常在晚餐後，因為施威全常以交流的名義赴陸，白天得拜會各單位。有一次與大陸智庫晚餐後，他請對方不用送他回飯店了，說會有車子來接他，智庫朋友問他前往何處，施即說他也不知道，反正上了車，就看駕駛要載他到哪裡。這是他與對方碰面的形式，就為了保密，雙方碰面地點，連施自己事前都不知道。