【兩岸密使2】互稱官銜喬多年 一聲「主委」搞得像是要告白

聯合報 / 記者黃國樑
大陸海協會長陳雲林（左）2012年8月與陸委會主委賴幸媛（右）在台北君悅飯店會面，並進行會談。 圖／聯合報系資料照片
大陸海協會長陳雲林（左）2012年8月與陸委會主委賴幸媛（右）在台北君悅飯店會面，並進行會談。 圖／聯合報系資料照片

王毅與賴幸媛能否互訪，不只是意願的問題，兩岸的官銜與兩岸的衙門如何稱呼，一直是雙方最為困擾的難題，特別是對岸既不承認中華民國，對於我方官員與機關的稱呼也就有了「難言之隱」。充當賴幸媛與王毅的祕密管道的施威全與國台辦某局長級官員的這層管道，仍取得了重大進展，在賴幸媛任期的末期，終於讓海協會長陳雲林在第八次江陳會談期間，與賴幸媛晤面的正式場合中，稱她為「賴主委」。

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