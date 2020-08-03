蔡英文時代進尾聲期 派系大亂鬥恐成民進黨深水核彈

陸委會前主委賴幸媛的政治幕僚施威全近期即將出版新書《協商總在晚餐後──賴幸媛與王毅的祕密管道》，揭露他扮演賴幸媛與當時大陸國台辦主任王毅之間的密使的內幕，本報取得部分內容。由於王毅曾公開說過想來台爬玉山，首次秘會施威全不經意地向對方提出王毅與賴幸媛互訪的提議，獲正面回應，王毅見施時更拉著施的手悄聲說，「如果去台灣，只會在台北市待半天，就往南走，到鄉下去。」

2020-08-03 17:24