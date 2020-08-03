蔡英文時代進尾聲期 派系大亂鬥恐成民進黨深水核彈
蔡總統才在民進黨全代會強調清廉的重要，不能讓「全面執政等於腐化」說法成真，但是這番高調卻立刻被現實狀況狠狠反撲：執政團隊內連環爆發弊案，其中「吃相」最差的，正是與蔡總統關係密切的總統府秘書長蘇嘉全家族。逼得今天下午蔡總統親上火線說出重話表示，升官發財請走別的路，提醒執政團隊勿砸掉人民的信任。試圖為執政團隊陷入的貪腐形象止血。
七月弊案爆不完 頭尾都是蘇震清
7月8日，國民黨立委林為洲、孔文吉舉行記者會，指控蘇嘉全外甥、唐榮鐵工廠總經理張仲傑涉入四大採購弊案，內部調查後認為確有問題，但是經濟部卻選擇吃案，不懲處也不移送法辦，更將全案列為機密。張仲傑雖然否認指控，但隨即辭職。
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