【兩岸密使1】施威全密探王毅、賴幸媛互訪可能 揭王毅心繫爬玉山

陸委會前主委賴幸媛的政治幕僚施威全近期即將出版新書《協商總在晚餐後──賴幸媛與王毅的祕密管道》，揭露他扮演賴幸媛與當時大陸國台辦主任王毅之間的密使的內幕，本報取得部分內容。由於王毅曾公開說過想來台爬玉山，首次秘會施威全不經意地向對方提出王毅與賴幸媛互訪的提議，獲正面回應，王毅見施時更拉著施的手悄聲說，「如果去台灣，只會在台北市待半天，就往南走，到鄉下去。」

施威全充當賴幸媛與王毅之間的秘密管道，有別於當時副主委劉德勳與國台辦副主任鄭立中傾向於官方的溝通管道，而是作為較為鬆散的，以政治性議題、或處理協商關鍵難題的溝通途徑。