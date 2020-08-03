【酒廠爭奪戰3】林洲民：改成校地就不能釀啤酒 北科大要地幹什麼？

聯合報 / 記者魏莨伊鄭朝陽
前北市都發局前局長林洲民（中）接受本報專訪，呼籲北市府首長拿出行政裁量權解決建啤案爭議。圖／聯合報系資料照片
前北市都發局前局長林洲民（中）接受本報專訪，呼籲北市府首長拿出行政裁量權解決建啤案爭議。圖／聯合報系資料照片

百年古蹟建國啤酒廠變更開發案原本有活產業文資保存與活化的美好願景，未料陷入僵局，台北科技大學也介入搶地，愈攪愈亂。當初主導全案的關鍵人物之一、台北市都市發展局前局長林洲民打破沉默發表聲明，並接受本報獨家專訪時表示，如果北市府真有心保存、活化百年文資，拿出行政裁量的擔當，問題就會迎刃而解。他也納悶半路殺出的北科大「要校地幹嘛，文教用地不能有釀酒廠和賣酒呀！」

建啤開發案之所以卡關，主因先出在北市府內部對全案的文資修繕與活化設計有疑慮，文化局提出異議，讓案子走不下去。據了解，市府高層曾抱怨「雙林在亂搞」，雙林指的就是主導全案的前副市長林欽榮、前都發局長林洲民，但包括副市長彭振聲等市府相關局處首長對此都不願回應。

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