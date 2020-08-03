宋楚瑜發言促成李登輝掌權？郁慕明：這是場安排好的局

聯合報 / 記者程嘉文
郁慕明指李登輝擔任國民黨主席12年，李登輝領導國民黨，使黨內爆發多波菁英出走，導致2000年的政黨輪替。圖為國民黨十四屆第一次中常會前，李登輝特別與全體新任中常委合影留念。圖／聯合報系資料照片
郁慕明指李登輝擔任國民黨主席12年，李登輝領導國民黨，使黨內爆發多波菁英出走，導致2000年的政黨輪替。圖為國民黨十四屆第一次中常會前，李登輝特別與全體新任中常委合影留念。圖／聯合報系資料照片

前總統李登輝去世，在他擔任中華民國總統12年間，完成多項民主改革，有美國媒體稱為民主先生。李登輝也擔任國民黨主席12年，李登輝家父長制作風領導國民黨，使黨內爆發多波菁英出走，導致2000年的政黨輪替。

郁慕明的舉手 引爆主流與非主流之爭

1990年2月，國民黨在陽明山中山樓舉行臨中全會，決定第八屆總統提名人。原本讓全體中央委員以直接起立方式，表決通過候選人。在主席詢問有無異議時，立委郁慕明突然舉手表示，李登輝一定會贏，整個提名過程，應該讓主席贏得光榮，所有程序都應依法、合法。這並非對主席不敬，而是希望讓外界對國民黨有信心

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