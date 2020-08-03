宋楚瑜發言促成李登輝掌權？郁慕明：這是場安排好的局

蔡英文、陳水扁、馬英九，這三位影響台灣至少20年的總統，李登輝都曾經拉著他們的手，向台灣人民大力推薦，誰是李登輝的最愛？李登輝認為誰最適任總統？李登輝在世時，為三人加持過，也罵過三人，從他生前對三人的評價，已說明一切。

2020-08-01 17:31