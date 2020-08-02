監院改回民意機關 江啟臣的「兩院制」黨內會埋單？

聯合報 / 記者李光儀
國民黨主席江啟臣（左）拋出「兩院制」，令雙方齟齬加深。黨團是否埋單，仍有待後續溝通。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席江啟臣（左）拋出「兩院制」，令雙方齟齬加深。黨團是否埋單，仍有待後續溝通。圖／聯合報系資料照片

國民黨是否要修憲廢除考試、監察兩院，呈現黨部和國民黨立院黨團各吹各的調的情勢。雖然國民黨立委吳怡玎廢考監的提案已獲多數國民黨立委連署，國民黨主席江啟臣卻在上周拋出「兩院制」，令雙方齟齬加深。如今江啟臣的兩院制輪廓已逐漸浮出，即是把監察院改回民意機關，由政黨比例代表制選出。不過黨團是否埋單，仍有待後續溝通。

廢不廢考監 黨內兩派交鋒

自蔡英文總統提名陳菊擔任監察院長後，國民黨「廢考監」的聲音就不絕於耳。國民黨立院黨團總召是廢考監派的代表，在其運作下，吳怡玎提出廢考監的修憲提案，訴諸廢院不廢權，且獲29位國民黨立委支持，成為國民黨立院黨團的主流意見。

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國民黨 江啟臣 監察院 陳菊

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