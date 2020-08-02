監院改回民意機關 江啟臣的「兩院制」黨內會埋單？
國民黨是否要修憲廢除考試、監察兩院，呈現黨部和國民黨立院黨團各吹各的調的情勢。雖然國民黨立委吳怡玎廢考監的提案已獲多數國民黨立委連署，國民黨主席江啟臣卻在上周拋出「兩院制」，令雙方齟齬加深。如今江啟臣的兩院制輪廓已逐漸浮出，即是把監察院改回民意機關，由政黨比例代表制選出。不過黨團是否埋單，仍有待後續溝通。
廢不廢考監 黨內兩派交鋒
自蔡英文總統提名陳菊擔任監察院長後，國民黨「廢考監」的聲音就不絕於耳。國民黨立院黨團總召是廢考監派的代表，在其運作下，吳怡玎提出廢考監的修憲提案，訴諸廢院不廢權，且獲29位國民黨立委支持，成為國民黨立院黨團的主流意見。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言