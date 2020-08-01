【愛憎李登輝4】扁、馬、蔡三任總統 都受他加持也曾被痛罵過

聯合報 / 記者陳洛薇
1998年台北市長選舉，國民黨主席李登輝（右二）高舉同黨台北市長候選人馬英九（左二）的手，為馬英九定調「新台灣人」的定位。圖／聯合報系資料照片
1998年台北市長選舉，國民黨主席李登輝（右二）高舉同黨台北市長候選人馬英九（左二）的手，為馬英九定調「新台灣人」的定位。圖／聯合報系資料照片

蔡英文陳水扁馬英九，這三位影響台灣至少20年的總統，李登輝都曾經拉著他們的手，向台灣人民大力推薦，誰是李登輝的最愛？李登輝認為誰最適任總統？李登輝在世時，為三人加持過，也罵過三人，從他生前對三人的評價，已說明一切。

為馬英九 塑造新台灣人定位

在陳水扁、馬英九之間，李登輝最初的選擇是支持同黨籍的馬英九。1998年台北市長選舉，改變了陳水扁和馬英九的人生。李登輝當時舉起馬英九的手問「馬英九先生，你是哪裡人？跟我說一下！」馬英九回答「吃台灣米，喝台灣水，新台灣人啊！」李登輝順勢說「絕對不是我是本省、外省，大家都是新台灣人！只要是人才、是清廉應該就要選給他，拜託大家幫忙支持馬英九。」  

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李登輝 馬英九 陳水扁 蔡英文

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