【愛憎李登輝4】扁、馬、蔡三任總統 都受他加持也曾被痛罵過

前總統李登輝辭世，曾受李登輝重用擔任總統府秘書長、國民黨秘書長的吳伯雄說「再怎麼說都是有感情的，對他的辭世非常不捨。」曾經與李之間的恩怨，如今不想再提。李登輝逝世當天，政壇皆表示哀悼，唯獨親民黨主席宋楚瑜靜默；直到次日，宋趕到李靈堂致意，兩人數十年的恩怨糾葛，最終在李安息後歸於塵土。「他栽培過我，我們共同打拚過。」宋楚瑜一句話，為兩人關係下了註解。

2020-08-01 14:12