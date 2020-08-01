【愛憎李登輝3】宋楚瑜、吳伯雄與李糾葛數十載 一句話寫最後註解

前總統李登輝辭世，曾受李登輝重用擔任總統府秘書長、國民黨秘書長的吳伯雄說「再怎麼說都是有感情的，對他的辭世非常不捨。」曾經與李之間的恩怨，如今不想再提。李登輝逝世當天，政壇皆表示哀悼，唯獨親民黨主席宋楚瑜靜默；直到次日，宋趕到李靈堂致意，兩人數十年的恩怨糾葛，最終在李安息後歸於塵土。「他栽培過我，我們共同打拚過。」宋楚瑜一句話，為兩人關係下了註解。

吳伯雄：李登輝轉變了 讓歷史去證明

吳伯雄曾經被問到與李登輝的關係，吳伯雄說「保持禮貌來往」，李登輝是老長官，他也當過李登輝的秘書長，站在中國人道德傳統，不會批評老長官，只能說李登輝後來轉變很多。他並認為「是李登輝轉變了」。如今李登輝離世，當年所說那些轉變該如何評價，吳伯雄說「就由歷史去證明吧！我做過他的秘書長，怎可對他有任何批評！」