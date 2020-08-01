【愛憎李登輝3】宋楚瑜、吳伯雄與李糾葛數十載 一句話寫最後註解

聯合報 / 記者黃國樑陳洛薇
前總統李登輝（中）曾重用台灣省長宋楚瑜（左）、國民黨秘書長吳伯雄（右）。圖／聯合報系資料照片
前總統李登輝（中）曾重用台灣省長宋楚瑜（左）、國民黨秘書長吳伯雄（右）。圖／聯合報系資料照片

前總統李登輝辭世，曾受李登輝重用擔任總統府秘書長、國民黨秘書長的吳伯雄說「再怎麼說都是有感情的，對他的辭世非常不捨。」曾經與李之間的恩怨，如今不想再提。李登輝逝世當天，政壇皆表示哀悼，唯獨親民黨主席宋楚瑜靜默；直到次日，宋趕到李靈堂致意，兩人數十年的恩怨糾葛，最終在李安息後歸於塵土。「他栽培過我，我們共同打拚過。」宋楚瑜一句話，為兩人關係下了註解。

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李登輝 宋楚瑜 吳伯雄

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