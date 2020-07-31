【論文歪風6】論文公開引發各派角力 學者：政府不敢得罪年輕人

今年3月以來，郝柏村、邱創煥和李登輝相繼離世。無論郝、邱或李，都是國民黨在「後威權時代」黨內權力競逐的要角，有人以「一個時代的終結」形容他們的離開，翻開這三人的恩怨情仇，從權力競逐的角度看，當郝柏村1996年離開國民黨、與林洋港搭檔代表新黨參選總統副總統失敗時，權力之爭就已告終；但若從政治影響角度看，這三人代表的政治分合，影響迄今未止。而那段歷史，雖然可能已是歷史，卻很難讓人遺忘。

2020-07-31 11:23