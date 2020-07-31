【論文歪風6】論文公開引發各派角力 學者：政府不敢得罪年輕人

聯合報 / 記者馮靖惠
未來論文將以公開為原則，但學者不看好能夠落實，圖為國圖論文室。圖／取自國家圖書館官方網站
未來論文將以公開為原則，但學者不看好能夠落實，圖為國圖論文室。圖／取自國家圖書館官方網站

為降低國內論文抄襲事件，教育部日前表示，未來碩博士論文以公開為原則，不公開為例外，還要求各大學對不公開或延後公開論文，應有審核機制，並揭露各系所學位論文不公開比率。東吳大學科技暨智慧財產權法研究中心主任章忠信說，教育部的宣示，大學未必會遵守，且根據著作權法，碩博士生有權利不公開論文。

若涉機密 學者：不公開年限應審核

「論文由碩博士生自行選擇勾選立即公開或延後年限的作法，應該要調整了。」中興大學特聘教授武東星表示，學位論文是否公開，主要看內容是否有涉及專利申請或特殊機密（如國防、技術know-how、營業秘密等），但不公開的年限應經過一定審核程序。

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教育部 抄襲

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