還有很多論文等著比對 吳佩蓉：藍綠都不會放過
接連揭發促轉會「東廠事件」、「李眉蓁論文門」的吳佩蓉，雖然去年立委選戰失利，但看盡藍、綠、白的不可信任，更覺得揭弊是監督政黨與政策的重要力量。她預告「還有很多民代的論文等著比對，藍綠都不放過」，未來最想做的是建立揭弊人才庫，成為台灣一股不容忽視的監督力量。
踢爆東廠事件 在高雄落地生根
兩年前促轉會發生震驚社會的「東廠事件」，鬧得沸沸揚揚，也讓「吹哨者」吳佩蓉浮上檯面。離開促轉會隔年，她以無黨籍身分回高雄參選立委，左打趙天麟、右打陳美雅，在長期兩黨獨大的選區攪亂一池春水。雖未當選，但吳佩蓉從此在高雄落地生根。
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