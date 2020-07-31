李登輝發動「權力遊戲」 連美中情局都沒猜到他本領
李登輝辭世，他1988年1月繼任總統，之後迅速發動權力鬥爭，掌控國民黨，連美國中央情報局（CIA）情報研析，都沒有掌握到。根據中情局多份1980年代台灣政情分析機密檔案，中情局不認為蔣經國死後，李登輝可以支配政局，國民黨應該是集體領導，事實證明中情局錯看了李登輝的鬥爭本領。
李登輝、林洋港、邱創煥 3人權力競逐
時間回到1981年4月當時的中常會，李登輝、林洋港、邱創煥三人，在國民黨中常會分別排名15、18、20，領先其他台籍人士，但三人沒有明顯優劣。幾年後，三人排名發生變化，蔣經國棄林擇李，扶持李登輝成為副總統，這場台籍人士的權力競逐，李登輝獲得了蔣經國青睞。
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