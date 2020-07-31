【愛憎李登輝1】4個月走3人 郝柏村、邱創煥和李的恩怨情仇

從高喊統一到力挺獨立，李登輝的兩岸立場一如他的性格，深沉、權謀、搖擺、務實，總是算準時機出手，企圖給對手致命一擊。以摩西自居的李登輝，縱橫政壇卅年，經由不斷的操弄，深化了台灣人意識，扭轉了國家認同，讓台灣族群關係緊張，台海也差點開戰。但就像他說的，「歷史實在很有趣，還沒有發生過的事，究竟會變得怎樣，從來不會有人知道。」其人已逝，他所建構台灣國圖像，究竟是充滿「牛奶與蜜」之地，還是海市蜃樓，就看歷史大河流向何方了。

2020-07-31 01:07