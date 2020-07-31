【愛憎李登輝1】4個月走3人 郝柏村、邱創煥和李的恩怨情仇

聯合報 / 記者李光儀
李登輝（左）任用郝柏村（右）擔任閣揆，這段時期，被稱為「李郝體制」。圖／聯合報資料照片
李登輝（左）任用郝柏村（右）擔任閣揆，這段時期，被稱為「李郝體制」。圖／聯合報資料照片

今年3月以來，郝柏村邱創煥李登輝相繼離世。無論郝、邱或李，都是國民黨在「後威權時代」黨內權力競逐的要角，有人以「一個時代的終結」形容他們的離開，翻開這三人的恩怨情仇，從權力競逐的角度看，當郝柏村1996年離開國民黨、與林洋港搭檔代表新黨參選總統副總統失敗時，權力之爭就已告終；但若從政治影響角度看，這三人代表的政治分合，影響迄今未止。而那段歷史，雖然可能已是歷史，卻很難讓人遺忘。

都是「吹台青」 邱創煥更早被器重

1972年蔣經國出任行政院長，正式推動「吹台青」政策。所謂吹台青，就是大量拔擢本省籍菁英為國民黨所用。第一代的「吹台青」代表人物，除了廣為人知的李登輝和林洋港，另一個就是邱創煥。

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李登輝 國民黨 郝柏村 邱創煥

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