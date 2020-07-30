民眾黨滅黨危機！只有空軍沒陸軍…柯P認清現實要深耕地方

聯合報 / 記者周佑政
台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲擔心黨員大會人數太少開不成。圖／聯合報系資料照片
台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲擔心黨員大會人數太少開不成。圖／聯合報系資料照片

民眾黨8月2日將舉辦成立周年黨慶暨首次黨員大會，因黨員大會出席黨員恐不足法定6000人低標，衍生「滅黨危機」，黨主席柯文哲日前也說，網路最可怕的是萬人響應，一人到場，確實有點危險。民眾黨人士表示，這樣的窘境，凸顯政黨不能永遠只靠雲端作業，扎實經營地方與組織，已是民眾黨不可迴避的課題。

民眾黨首個地方黨部 擬落腳高雄

據了解，柯文哲在看到民眾黨屢屢在選戰吃敗仗，也逐漸看清現實，體悟到政黨不能只著重網路，已願意妥協，接受黨內意見更深入經營地方與組織。知情人士透露，民眾黨第一個地方黨部，可能就會設立在這次全黨投入大幅心力輔選的高雄市。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

民眾黨 柯文哲

相關新聞

【今日精摘】致癌胃藥8月禁用／科技巨頭出席聽證會

•胃藥傳致癌危機，食藥署宣布36款含「雷尼替丁（Ranitidine）」的胃藥8月起全面禁用。 •行政院會通過電子支付機構管理條例修正草案，未來不同電子支付平台能相互轉帳、買賣外幣、轉帳悠遊卡。

【基隆輕軌路3】藍綠選舉都狂開支票 爭了20年卻只有變調捷運

台鐵讓路基隆輕軌，未來火車不進基隆站，讓倚賴火車通勤的基隆市民炸鍋，有人揚言罷免支持輕軌的基隆市長林右昌，公共政策網路參與平台「提點子」主張暫停基隆輕軌計畫，短短一天有上千人附議。

【論文歪風5】科大碩士躲過抄襲檢測 業者「幫修」論文收費萬元

論文抄襲風波持續延燒，教育部有意開發論文比對系統協助大學抓抄襲。但本報獨家掌握，一名育達科技大學資訊管理系碩士在職專班畢業的陳姓男子，碩士論文通過兩關論文原創性比對系統，也順利畢業，但申請講師證送外審時，被外審委員發現碩論抄襲，今年3月被撤銷碩士學位。

【酒廠爭奪戰1】建國啤酒廠文資園區生變 北科大半路殺出搶地

建國啤酒廠是台灣第一座啤酒廠，也是百年歷史的活古蹟，所屬的台灣菸酒公司原與台北市政府協議共同開發成為啤酒文化園區，所有程序幾乎都走完了，只差雙方簽約執行。不料就在簽約前夕，殺出程咬金，鄰近的台北科技大學橫刀奪愛，希望近半園區變校地。雙方僵持不下，驚動總統府派人協調，文資界憂心走了近30年的文資保存美意生變。

【酒廠爭奪戰2】啤酒文資園區驚動府院 蘇揆換人協調恐全案歸零

百年古蹟建國啤酒廠變更開發案原本有美好願景，未料在台北科技大學介入後陷入僵局，除了有技術性爭議，背後還涉及政治角力。原本行政院政務委員張景森出面，朝協助北科大的訴求協調，後來行政院長蘇貞昌改派政委吳澤成，結局恐大轉彎，不排除回到原點，亦即台灣菸酒公司與北市府分手。

民眾黨滅黨危機！只有空軍沒陸軍…柯P認清現實要深耕地方

民眾黨8月2日將舉辦成立周年黨慶暨首次黨員大會，因黨員大會出席黨員恐不足法定6000人低標，衍生「滅黨危機」，黨主席柯文哲日前也說，網路最可怕的是萬人響應，一人到場，確實有點危險。民眾黨人士表示，這樣的窘境，凸顯政黨不能永遠只靠雲端作業，扎實經營地方與組織，已是民眾黨不可迴避的課題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。