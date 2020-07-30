民眾黨滅黨危機！只有空軍沒陸軍…柯P認清現實要深耕地方

民眾黨8月2日將舉辦成立周年黨慶暨首次黨員大會，因黨員大會出席黨員恐不足法定6000人低標，衍生「滅黨危機」，黨主席柯文哲日前也說，網路最可怕的是萬人響應，一人到場，確實有點危險。民眾黨人士表示，這樣的窘境，凸顯政黨不能永遠只靠雲端作業，扎實經營地方與組織，已是民眾黨不可迴避的課題。

2020-07-30 17:06