軍事迷集合！軍營解禁玩生存遊戲 武裝全軍規？

公共電視近日因籌備國際影音平台一事，引發不少議論。有人認為，成立國際頻道進行國際宣傳，早已討論多時，不但必要且應加快腳步，但也有人質疑政府黑手介入公視，甚至引發董座之爭，並批評政府「大外宣」。雙方各執一詞，外界卻是看得霧煞煞。 公視前天召開臨時董事會，在激辯三個多小時後，採取記名投票方式，以十一比四，通過預算四千五百萬元的國際影音平台前導案。 對於這一起被稱為政府籌設國際新聞頻道（即國際影音平台），後來引發權力鬥爭的傳聞，知情人士指出，早已偏離事件的本身。因為，政府有意籌備國際影音平台是一件事，公視董事改選也是一件事，至於誰出任董事長，又是另外一件事，三件事雖有部分相關性，但都是各自獨立的三件事，如今全都攪混在一起，成了一場與實際狀況相去甚遠的宮鬥劇。

2020-07-29 00:39