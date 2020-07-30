軍事迷集合！軍營解禁玩生存遊戲 武裝全軍規？
國軍原有座落於許多國家公園或知名風景區的招待所或房舍土地，因環保因素無法順利透過BOT（新建、營運、移轉）或OT（營運、移轉）途徑委外發展。但考量宣導全民國防宣傳需求與軍民共享，希望摒除其他因素干擾，國防部將首度釋出營區土地與民間合作進行開發，第一個案子是「陸軍湖口營區軍民活動中心BOT案」，將在下個月（8月）開始招商，讓廠商利用營地興建軍民共用的大型旅館與生存遊戲場，並釋出長達五十年的施工及經營權，這是國防部首度嘗試推動類似案件。
風景區營地BOT屢受挫 國軍出新招
國防部將陽明山青邨與昔日聯勤招待所廢除後，至今沒有屬於國軍官兵住宿休閒的設施，規畫中的西門町台北國防文教專區，因故停頓。國防部今年將目光轉往南台灣，5月重啟鵝鑾鼻活動中心ROT（重建、營運、移轉）案前置作業計畫，透過促參，希望為軍方招待所業務試水溫。但土地與建物座落墾丁國家公園境內，若要重啟，還須克服環保因素。
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