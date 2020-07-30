【酒廠爭奪戰1】建國啤酒廠文資園區生變 北科大半路殺出搶地
建國啤酒廠是台灣第一座啤酒廠，也是百年歷史的活古蹟，所屬的台灣菸酒公司原與台北市政府協議共同開發成為啤酒文化園區，所有程序幾乎都走完了，只差雙方簽約執行。不料就在簽約前夕，殺出程咬金，鄰近的台北科技大學橫刀奪愛，希望近半園區變校地。雙方僵持不下，驚動總統府派人協調，文資界憂心走了近30年的文資保存美意生變。
1919年興建的建國啤酒廠占地約5.2公頃，位處建國北路與八德路口的精華區，酒廠本體為古蹟，相鄰的3處文資包括釀造大樓、儲酒室、包裝工場都已指定為歷史建築。廠內保存早年的德國製的銅製醣化槽，全世界僅剩10組，其中1組就在建國啤酒廠內，台北啤酒工廠工會與文資界都殷殷企盼，這份「台灣之光」的釀啤工藝能夠獲得「活保存」，成為民眾體驗啤酒文化與釀造研究的觀光園區。
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