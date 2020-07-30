【酒廠爭奪戰2】啤酒文資園區驚動府院 蘇揆換人協調恐全案歸零
百年古蹟建國啤酒廠變更開發案原本有美好願景，未料在台北科技大學介入後陷入僵局，除了有技術性爭議，背後還涉及政治角力。原本行政院政務委員張景森出面，朝協助北科大的訴求協調，後來行政院長蘇貞昌改派政委吳澤成，結局恐大轉彎，不排除回到原點，亦即台灣菸酒公司與北市府分手。
北市府推翻先前認知 台酒強烈反彈
台酒原與北市府協議共同開發建國啤酒廠為啤酒文化園區，就在雙方簽約前夕，不僅台北科技大學殺出來搶地，希望近半園區變成北科大校地，台北市文化局也對先前走完的都市計畫程序提出異議，認為北市府依法不能委託台酒經營啤酒文化園區，台酒因為都計變更取得的增額容積價金，也不能專款專用作修繕文資之用，必須先繳給市庫。
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