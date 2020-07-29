【eID危機1】數位身分證明年試辦 專家急籲：台灣真得沒那個卡撐
數位身分識別證（New eID）原訂今年10月換發，內政部以新冠肺炎疫情影響為由，延後換發時程，不過，擋不住學界與法界排山倒海而來的質疑聲浪。繼上百資安、法界學者專家與台灣人權促進會連署「反對全面換發晶片身分證」，多名學者專家今天在中研院一場研討會上呼籲政府，要正視數位身分證的風險、無專法規範保障個資、涉及違憲等爭議。
內政部：自然人憑證可自選、不設專法
這場「數位時代下的國民身分證與身分識別」研討會，由中研院法律所資訊法中心舉辦，近400名關切此議題的人士與會。內政部戶政司副司長鄭信偉說明，民眾未來可選擇數位身分證是否附加自然人憑證功能，完全尊重民眾的資訊自主。相關個資保護，現行已有戶籍法、電子簽章法、資通安全管理法、個人資料保護法規範，內政部不會訂定專法，避免疊床架屋。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言