【eID危機1】數位身分證明年試辦 專家急籲：台灣真得沒那個卡撐

聯合報 / 記者陳洛薇
多名學者專家今天在中研院一場研討會上呼籲政府，要正視數位身分證的風險、無專法規範保障個資、涉及違憲等爭議。圖／取自公共電視網路直播頻道
多名學者專家今天在中研院一場研討會上呼籲政府，要正視數位身分證的風險、無專法規範保障個資、涉及違憲等爭議。圖／取自公共電視網路直播頻道

數位身分識別證（New eID）原訂今年10月換發，內政部以新冠肺炎疫情影響為由，延後換發時程，不過，擋不住學界與法界排山倒海而來的質疑聲浪。繼上百資安、法界學者專家與台灣人權促進會連署「反對全面換發晶片身分證」，多名學者專家今天在中研院一場研討會上呼籲政府，要正視數位身分證的風險、無專法規範保障個資、涉及違憲等爭議。

內政部：自然人憑證可自選、不設專法

這場「數位時代下的國民身分證與身分識別」研討會，由中研院法律所資訊法中心舉辦，近400名關切此議題的人士與會。內政部戶政司副司長鄭信偉說明，民眾未來可選擇數位身分證是否附加自然人憑證功能，完全尊重民眾的資訊自主。相關個資保護，現行已有戶籍法、電子簽章法、資通安全管理法、個人資料保護法規範，內政部不會訂定專法，避免疊床架屋。

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身分證 內政部 資安

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