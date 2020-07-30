【李登輝逝世2】兩岸跌宕、變藍變綠 遊走統獨兩端

走完了人生最後一段里程，中華民國首任民選總統、逾30年最具影響力的政治人物李登輝，也正式走入歷史。 儘管卸下總統職務、退居政治第二線多年，他的一舉一動，仍牽動台灣的政壇走向。支持者認為他是民主先生，甚至讚譽他是台灣之父，但在他主政時，卻是台灣黑金政治最猖獗的時期。李登輝的功過，雖然蓋棺，但仍不能論定。

2020-07-30 20:00