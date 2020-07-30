【李登輝逝世2】兩岸跌宕、變藍變綠 遊走統獨兩端

聯合報 / 記者黃國樑
民國80年4月30日時任總統李登輝在總統府舉行的中外記者會鄭重向中外宣告，動員戡亂時期於中華民國80年5月1日零時終止。 圖／聯合報系資料照片
民國80年4月30日時任總統李登輝在總統府舉行的中外記者會鄭重向中外宣告，動員戡亂時期於中華民國80年5月1日零時終止。 圖／聯合報系資料照片

「四不一沒有」 就職演說解危

雖然經過美國斡旋，海陸兩會分以記者會及文件形式重回兩岸分治的舊軌道，李登輝也於雙十國慶再提一個中國，整個事件平息，但第二年因連宋分裂而當選總統的陳水扁，仍在上任後不久，即以一邊一國論，讓兩國論的定位架構，重現於各項談話與政策認知中，但由於四不一沒有的就職演說宣示，使得兩國論沒有進入憲法與法律的直接危險。

汪道涵自此未能訪台，與辜振甫在2005年相繼過世，兩岸關係在扁任內沉寂八年，雖然建立起澳門模式協商，有春節及節日包機飛航，但成就極有限。兩國論發表九年後，因馬英九為國民黨贏回政權，兩岸恢復協商，在馬上任的第一年內舉行兩次江陳會談，其中從國台辦主任轉任海協會長的陳雲林，代替了汪道涵於2008年11月訪台，簽署四項協議，包括海空直航協議。

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李登輝 兩國論 台獨 台聯 兩岸關係

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