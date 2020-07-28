張國煒想開「桃金」離島線碰壁 想當初星宇曾拒飛金門…
新冠肺炎疫情衝擊下，國際客運航線幾乎停擺，離島航線成為國籍航空「金雞母」。傳出星宇航空要爭取國內、離島航線包機，引發市場高度關注。不過交通部長林佳龍今天受訪表示，歡迎所有航空公司增加國內線，「但民航局沒有同意從桃園飛，優先鼓勵其他機場。」等於打臉這項消息。
星宇今年初開航第二天就遇上新冠肺炎爆發，不到兩個月內陸續縮減航班，不僅澳門、越南、馬來西亞停飛，原訂菲律賓宿霧、日本沖繩航線都一延再延。董事長張國煒一句「好險，我們只有3架飛機」穩住軍心，也顯示星宇雖然才開航就欲衝擊，但營運成本遠比長榮、華航，衝擊相對較低。
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