小英欽點林右昌領銜黨智庫 民進黨接班梯隊就位？

聯合報 / 記者丘采薇
蔡英文（右）指派基隆市長林右昌（左）擔任民進黨智庫副董事長，被視為對林右昌的特別栽培及傳承。 圖／聯合報系資料照片
蔡英文（右）指派基隆市長林右昌（左）擔任民進黨智庫副董事長，被視為對林右昌的特別栽培及傳承。 圖／聯合報系資料照片

民進黨上周剛結束全代會，完成權力核心改組，表面上看起來維持派系平衡，中常委分別由新潮流拿3席、正國會2席、英系2席及蘇系、海派、綠色友誼連線各1席，結構變動不大。不過，民進黨主席蔡英文隨即宣布由基隆市長林右昌擔任黨部智庫「新境界文教基金會」副董事長，未來將代表智庫列席中常會，由於林右昌屬正國會，在黨內又掀起了話題。

代表智庫列席中常會 林右昌被特別栽培

派系競爭一直是民進黨的傳統，尤其執政時期，各派系為了爭資源，角力更多。蔡英文總統目前為第二任期，接下來2022年地方選舉及2024年大選都是各派系爭奪的重點，因此蔡此刻任命林右昌擔任智庫副董事長，當然也引起其他派系注目。

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