【眷村存亡戰1】共和新村抗拆遷10餘年 官方「老房放到爛」陰謀論四起

國民黨高雄市長補選參選人李眉臻爆發論文抄襲，碩士在職專班的學術歪風被攤在陽光下，大學要招生賺錢，政府官員和警檢調人員要洗學歷，藉此加薪升職或為參選時幫學歷鍍金，商界人士則是到EMBA累積業界人脈。學者透露，大學老師通常對在職專班學生比較「體貼」，因為不想得罪這些「大咖學生」，通常修課的及格標準會放寬，撰寫論文的標準也是，交織成學校、教授與政商人士的共謀關係。

2020-07-27 20:09