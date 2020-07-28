【眷村存亡戰1】共和新村抗拆遷10餘年 官方「老房放到爛」陰謀論四起
空軍慶祝建軍百年，邀請如今健在的最年長耆宿，空軍官校第8期畢業的金英，出席特展的開幕典禮。金英另一個著名身分，是名演員金士傑的父親，雖然高齡105歲，仍然精神矍鑠，每天騎著電動四輪車上菜市場。每逢家有訪客，告別時，總要起身送到門口。老先生不忘自嘲，「比我年輕的人都走了，就我還在，想想慚愧啊。」
金士傑百歲老爸金英 空軍老兵該搬去哪
暮年的金英，恐怕要面臨一大打擊。他居住65年的屏東東港共和新村，即將被國防部拆除。從牧師工作退休後，搬回家陪伴父母的長子金士俊說，老人家該搬到哪兒去，是目前最擔心的問題。
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