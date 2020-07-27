勇鷹機背後有更大野心？國機國造「大魔王計畫」曝光
空軍T-5高教機原型機「勇鷹」6月完成首飛後，漢翔公司測評隊目前正與空軍合作，瘋狂衝剌「初始操作測試和評估」（IOT&E），待進行極限嚴苛狀況的鑑測後，將依照空軍要求進行小幅構型更改。而對於固定無涉構改的零件，目前已評估備料，希望協助空軍提早接收首批6架量產機，滿足軍方政策任務，也希望達成提前量產的目標。漢翔目前已放眼爭取空軍「初教機」的研製與生產業務，希望持續「國機國造」國家隊的整合任務。
勇鷹案一度遇「暗流」 首飛投保百萬
根據披露，勇鷹案當時爭取出線之初，確實遭受義大利M-346教練機強大挑戰，不但空軍慎重考慮，漢翔內部也有「暗流」力挺此案，希望為此機代工。而當時在蔡政府力挺下，漢翔向空軍作出保證，將比照M-346期程交機，勇鷹原型機去年出廠和今年6月15日首飛的期程，就是依據義大利M-346教練機當時對台推銷量產的時程而來。6月15日當天的首飛，漢翔為原型機花費百萬保費，順利執行任務。
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